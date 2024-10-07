Hindistan'da sel felaketi: En az 15 kişi öldü

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Meghalaya eyaletinde son dört günde şiddetli yağışların tetiklediği sel ve toprak kaymalarında en az 15 kişi yaşamını yitirdi.



Hindistan Meteoroloji Dairesi'nin “şiddetli yağış” tahminiyle birlikte bu hafta boyunca eyaletin bazı bölgelerinde daha fazla yağmur yağması bekleniyor.



Meteoroloji Dairesi, 64,5 mm ile 115,5 mm arasındaki yağışları “şiddetli” olarak sınıflandırıyor.

AYNI AİLEDEN YEDİ KİŞİ ÖLDÜ



Hayatını kaybedenler arasında Güney Garo Hills bölgesinde diri diri toprağa gömülen aynı ailenin yedi üyesi, aracı sel sularına kapılan iki kişi ve devrilen bir ağacın altında kalarak ölen bir adam da bulunuyor.



Yaklaşık 165 köyde selden etkilenen 17 bin kişilik nüfus yardım kamplarına kaydırıldı.



Meghalaya ile sınırı olan komşu Bangladeş'in kuzey kesimlerinde meydana gelen sellerde ölenlerin sayısı ise altıya yükseldi.



Geniş tarım arazilerini sular altında bırakan sellerin bölgedeki mahsullere de önemli ölçüde zarar verdiği, ancak bunun tam boyutunun hala değerlendirilmekte olduğunu aktarıldı.

GÜNEY ASYA SULAR ALTINDA



Güney Asya'nın birçok bölgesi bu yıl fazla yağış alan Haziran-Eylül muson sezonunda sel felaketine maruz kaldı.



Geçen hafta Nepal'de iki gün boyunca aralıksız yağan yağmurların evleri, yolları, elektrik santrallerini ve köprüleri yıkıp geçmesi sonucu meydana gelen toprak kaymaları ve sellerde aralarında onlarca çocuğun da bulunduğu en az 244 kişi hayatını kaybetti.



Düşünce kuruluşu Centre for Policy Dialogue tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Bangladeş'in doğu bölgesinde ağustos ayında meydana gelen sel felaketi 70'ten fazla kişinin ölümüne ve 1,2 milyar dolarlık hasara yol açtı.