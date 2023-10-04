Hindistan'da sel nedeniyle 23'ü asker 30 kişi kayboldu

Hindistan'ın Sikkim eyaletinde meydana gelen selde ilk belirlemelere göre 23'ü asker 30 kişi kayboldu.

Hindistan'da sel nedeniyle 23'ü asker 30 kişi kayboldu
Foto: AFP

Hindustan Times'ın haberine göre, Sikkim eyaleti Afet Yönetim Kurumu Genel Müdürü Prabhakar Rai, yerel saatle 22.00 sularında Lachen bölgesinde su seviyelerinin aniden yükseldiğini ve sel meydana geldiğini kaydetti.

Rai, ilk belirlemelere göre 7 kişinin kaybolduğunu bildirdi.

Hindistan'da sel nedeniyle 23'ü asker 30 kişi kayboldu - 1 Foto: AFP

Ordudan yapılan açıklamada, bölgede bulunan askeri kuruluştaki 23 askeri personelin selde kaybolduğu belirtildi.

Öte yandan Bangladeş'te de bazı bölgeler için sel uyarısı yapıldığı kaydedildi.

Selin "buzul gölünün taşması" nedeniyle meydana geldiğini düşünen yetkililer, konuyu araştırıyor.

Hindistan'da sel nedeniyle 23'ü asker 30 kişi kayboldu - 2

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