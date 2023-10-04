Hindistan'da sel nedeniyle 23'ü asker 30 kişi kayboldu

Ordudan yapılan açıklamada, bölgede bulunan askeri kuruluştaki 23 askeri personelin selde kaybolduğu belirtildi.



Öte yandan Bangladeş'te de bazı bölgeler için sel uyarısı yapıldığı kaydedildi.



Selin "buzul gölünün taşması" nedeniyle meydana geldiğini düşünen yetkililer, konuyu araştırıyor.