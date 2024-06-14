Hindistan’da sel ve heyelan: 6 ölü

Hindistan’ın Sikkim eyaletinde şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelanda 6 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 2 bin 400 turist mahsur kaldı.

Hindistan’da sel ve heyelan: 6 ölü

’ın turizm merkezi Sikkim eyaletinin kuzeyinde son günlerde etkili olan şiddetli yağış, ve heyelana yol açtı.

Teesta Nehri taşarken, yaklaşık 50 ev kısmen hasar gördü veya yıkıldı. Köprülerde ve yollarda da büyük hasar meydana geldi.

Yetkililer, 6 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. yolları kapatması ve köprülere zarar vermesiyle yaklaşık 2 bin 400 turist eyaletteki farklı turistik noktalarda mahsur kaldı.

Ekiplerin yolların açılması için başlattığı çalışmalar sürüyor.

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