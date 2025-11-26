Hindistan'da sendikalar yeni çalışma yasalarına karşı sokağa döküldü

Hindistan genelinde binlerce sendikalı işçi, hükümetin yürürlüğe koyduğu yeni iş yasası düzenlemelerini protesto etmek amacıyla çarşamba günü eylemler düzenledi.

Sendikalar, yeni düzenlemelerin kurumsal sömürüye yol açacağını ve kazanılmış hakları aşındıracağını savunurken, hükümet bu adımı ekonomiyi modernize etme girişimi olarak nitelendiriyor.

Dünyanın beşinci büyük ekonomisi olan Hindistan, geçen hafta sömürge döneminden kalma mevzuatın yerini alacak ve karmaşık düzenlemeleri sadeleştirecek yasaları uygulamaya koydu.

Yapılan değişiklikler, mevcut 29 iş yasasını dört temel kanun altında birleştiriyor ve kural sayısını 1400'den yaklaşık 350'ye düşürüyor.

SENDİKALAR DÜZENLEMEYİ "SAHTEKARLIK" OLARAK NİTELENDİRDİ

Yeni Sendika Girişimi'nden Gautam Mody, bugün tüm sektörlerden işçilerin fabrikaların önünde ve şehir merkezlerinde toplandığını belirtti.

AFP'ye konuşan Mody, işçilerin hükümet tarafından hazırlıksız yakalandığını ifade ederek, "Yeni yasalar altında reddedilen adalet ve eşitliği talep ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Muhalefet partileriyle hareket eden on büyük sendika, cuma günü yayımlanan ortak bildiride düzenlemeyi çalışanlara karşı yapılmış "aldatıcı bir sahtekarlık" olarak tanımladı.

Hindistan Sendikaları Merkezi (CITU), hükümetin bu yasaları "işçi dostu" olarak sunmak istediğini ancak gerçekte düzenlemenin bağımsızlıktan bu yana işçi haklarına yönelik en kapsamlı müdahale olduğunu savundu.

CITU, düzenlemenin "sözleşmeli çalışmayı ve sınırsız işe alma-işten çıkarma yetkisini kolaylaştırmayı amaçladığını" öne sürdü.

Bubaneswar kentinde geçen hafta cumartesi günü düzenlenen protestolarda yüzlerce işçi bir araya gelerek yeni iş yasası metinlerini yaktı.

HÜKÜMET İŞTEN ÇIKARMA YETKİSİNİ GENİŞLETTİ

Yeni düzenlemeler güvenlik standartlarını artırıp gig (kısa süreli iş) çalışanları için sosyal güvenlik haklarını zorunlu kılarken, diğer yandan fabrika vardiyalarının uzatılmasına olanak tanıyor.

Tartışmaların odağında yer alan maddelerden biri, işten çıkarmalar için önceden hükümet izni alması gereken firmalar için çalışan sayısı alt sınırını 100'den 300'e yükseltiyor.

Bu değişiklik, 300'e kadar çalışanı olan şirketlerin herhangi bir onay almaksızın personel azaltabilmesine imkan tanıyor.

Ayrıca yeni kurallar, kadınların gece vardiyasında çalışmasına yasal zemin hazırlarken, sendikaların grev yapmasını zorlaştıran hükümler içeriyor.

MODİ HÜKÜMETİ REFORMLARI "İLERİCİ" DİYE TANIMLADI

Bunun yanı sıra Başbakan Narendra Modi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, revizyonun "evrensel sosyal güvenlik, asgari ücretin zamanında ödenmesi ve güvenli iş yerleri için güçlü bir temel oluşturacağını" belirtti.

Modi, değişikliklerin istihdamı teşvik edeceğini ve ekonomi genelinde verimliliği artıracağını savundu.

Çalışma Bakanlığı ise reformların "işçileri, özellikle kadınları, gençleri, örgütsüz çalışanları ve göçmen işçileri iş gücü yönetiminin merkezine yerleştirdiğini" kaydetti.

Hükümet yetkilileri, 29 parçalı yasanın dört birleşik kanunla değiştirilmesinin uyum sürecini basitleştireceğini ve Hindistan'ı yatırım için daha cazip hale getireceğini vurguluyor.

Hindistan dünyanın en hızlı büyüyen büyük ekonomisi konumunu korusa da, son bir yılda yaşanan yavaşlama, ekonomistlerin istihdam yaratmak için gerekli gördüğü yüzde 8'lik büyüme oranının altında kaldı.

ABD'nin gümrük vergisi politikaları ve enerji güvenliği konusundaki sorular da ekonomik görünümü etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

Hindistan Girişimciler Derneği ise yeni kuralların küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) için işletme maliyetlerini önemli ölçüde artırabileceği ve önemli sektörlerde iş sürekliliğini bozabileceği yönünde görüş bildirdi. Dernek, hükümetten geçiş süreci desteği talep etti.

GIG EKONOMİSİ ÇALIŞANLARI YASAL STATÜYE KAVUŞUYOR

Bunun yanı sıra yeni yasalar ilk kez gig ve platform çalışmalarını tanımlayarak, iş gücünün hızla büyüyen bu kesimine yasal tanınırlık sağlıyor ve sosyal koruma kapsamını genişletiyor.

Hükümet tahminlerine göre, gig ekonomisindeki çalışan sayısının 2024-2025 dönemindeki yaklaşık 10 milyon seviyesinden 2030 yılına kadar 23,5 milyona yükselmesi bekleniyor.

Reuters'a konuşan India Ratings & Research ekonomisti Devendra Kumar Pant, değişikliklerin kısa vadede küçük firmaları zorlayabileceğini ancak uzun vadede asgari ücret ve artan sosyal güvenlikle birlikte hane halkı gelirlerini güçlendirebileceğini ifade etti.

Öte yandan, Modi'nin partisine yakınlığıyla bilinen sağ görüşlü Bharatiya Mazdoor Sangh sendikası, bazı maddeler üzerinde yapılan istişarelerin ardından eyaletleri yasaları uygulamaya çağırdı.

Hindistan'daki eyaletlerin, ücretler, endüstriyel ilişkiler, sosyal güvenlik ve iş güvenliğini kapsayan yeni federal yasalarla uyumlu kendi kurallarını oluşturması bekleniyor.