Hindistan'da şiddetli yağışlar: 14 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın batısındaki Gujarat eyaletinde son iki günde etkili olan şiddetli yağışlarda en az 14 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı açıklandı.

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Birçok noktada fırtınanın etkisiyle ağaçlar devrildi, tarım arazileri zarar gördü.

Yerel yetkililer son iki günde 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 16 kişinin yaralandığını belirtti.

MAHSUL ZARARI DEĞERLENDİRİLİYOR

Reuters haber ajansına açıklamada bulunan Eyalet Tarım Bakanı Anju Sharma da "Mahsul zararıyla ilgili rapor gelmesini bekliyoruz. Bölge yetkilileri, kayıpları değerlendirecek ve bize bugün bunları rapor edecek" dedi.

Öte yandan, Gujarat genelinde perşembe gününe kadar daha fazla gök gürültüsü, yağış ve fırtınanın etkili olacağı konusunda uyarıda bulunuldu.



Gujarat, Hindistan'ın temel pamuk, kimyon ve pirinç üreticisi durumunda. Geçen ay da Hindistan'ın iç kesimleri ve Nepal'in bazı bölgelerinde yaşanan şiddetli yağışlarda 100'ü aşkın kişi hayatını kaybetmişti.

