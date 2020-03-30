Hindistan’da sıra dışı corona virüs önlemi: 14 gün boyunca ağaçlarda yaşayacaklar

Dünya genelini etkileyen corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bini, virüs bulaşan kişi sayısı 720 bini geçti, iyileşenlerin sayısı ise 152 bin oldu.



Bin 71 kişinin corona virüs ile mücadele ettiği, 29 kişinin de virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği Hindistan’da geçtiğimiz günlerde corona virüs ile mücadele için 21 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Chennai'den Batı Bengal'deki Purulia bölgesine dönen yedi köylü, sıra dışı bir şekilde karantinya alındı.



Kendilerini 14 gün boyunca ailelerinden izole etmeleri tavsiye edilen grup, ailelerini ve komşularını korumak için ağaçlarda yaşamaya karar verdi. Dalların üzerine platform kuran 7 köylü, 14 günü burada yaşayarak geçirecek.



İngiliz The Mirror gazetesine konuşan 7 köylüden biri olan Bijoy Sing Laya, doktorların tavsiyeleri üzerine bu kararı aldıklarını belirterek “Evlerimizde ayrı odalarımız yok ve köyümüzde karantinada kalmamız gerektiğine karar verdik. Bu nedenle ağaçların üstünde yaşamaya karar verdik.” dedi.



﻿BREZİLYA'DA POLİS, PLAJDAKİLERİ DAĞITMAK İÇİN HELİKOPTERLE KUM FIRTINASI OLUŞTURDU