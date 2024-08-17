Hindistan'da son 10 yılın en büyük doktor grevi başladı

Hindistan'da bir stajyer tıp öğrencisi uğradığı cinsel saldırının ardından öldürüldü. Ülke genelinde doktorlar, meslektaşlarının tecavüze uğraması ve öldürülmesini protesto etmek için 24 saatlik greve gitti. Bugün başlayan grev, dünyanın en kalabalık ülkesinde elektif tıbbi prosedürlere ve ayakta hasta konsültasyonlarına erişimi kesecek. Bu, en az on yıldır yapılan en büyük grev olacak.

Hindistan'da son 10 yılın en büyük doktor grevi başladı

'da sağlık çalışanları, Kalküta kentinde bir doktorun tecavüze uğrayarak öldürülmesini etmek amacıyla cumartesi günü ülke genelinde 24 saatlik bir grev başlattı.

Hindistan Tabipler Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, yerel saatle sabah 6'da başlayan grev, dünyanın en kalabalık ülkesinde elektif tıbbi prosedürlere ve ayakta hasta konsültasyonlarına erişimi kesecek.

Hastanelerin acil durumlarla ilgilenen bölümlerinde personel bulundurulmaya devam edilecek.

Geçtiğimiz hafta 31 yaşındaki bir stajyer doktorun çalıştığı bir tıp fakültesinde tecavüze uğrayıp öldürülmesi, doktorlar arasında ülke çapında protestoları tetikledi.

Sert yasaların kadınlara yönelik artan şiddet dalgasını caydırmadaki başarısızlığına duyulan öfke, doktorların ve kadın gruplarının protestolarını tetikledi.

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NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz hafta, Batı Bengal eyaletindeki devlet hastanesinde 36 saatlik mesainin ardından dinlenme alanı olmadığı için seminer odasında uyuyan stajyer cinsel saldırıya uğradıktan sonra öldürüldü.

Bu olay, doktorlar arasında ülke çapında gösterilerine yol açarken, 2012 yılında Yeni Delhi'de hareket halindeki bir otobüste 23 yaşındaki bir öğrencinin uğradığı toplu tecavüz ve cinayet vakasını akıllara getirdi.

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