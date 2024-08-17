Hindistan'da son 10 yılın en büyük doktor grevi başladı

Hindistan'da sağlık çalışanları, Kalküta kentinde bir doktorun tecavüze uğrayarak öldürülmesini protesto etmek amacıyla cumartesi günü ülke genelinde 24 saatlik bir grev başlattı.



Hindistan Tabipler Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, yerel saatle sabah 6'da başlayan grev, dünyanın en kalabalık ülkesinde elektif tıbbi prosedürlere ve ayakta hasta konsültasyonlarına erişimi kesecek.



Hastanelerin acil durumlarla ilgilenen bölümlerinde personel bulundurulmaya devam edilecek.



Geçtiğimiz hafta 31 yaşındaki bir stajyer doktorun çalıştığı bir tıp fakültesinde tecavüze uğrayıp öldürülmesi, doktorlar arasında ülke çapında protestoları tetikledi.

Sert yasaların kadınlara yönelik artan şiddet dalgasını caydırmadaki başarısızlığına duyulan öfke, doktorların ve kadın gruplarının protestolarını tetikledi.