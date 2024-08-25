Hindistan'da taciz olayları: Başbakandan açıklama

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre Modi, Maharaştra eyaletinde katıldığı organizasyonda konuştu.



Modi, kadınlara yönelik şiddete ve Kalküta'da doktorun tecavüze uğrayarak öldürülmesine ilişkin, "Kadınların güvenliği çok önemli. Her eyaletteki hükümete tekrar söylüyorum: Kadınlara yönelik suçlar affedilemez. Sorumlusu kim olursa olsun bağışlanamaz." dedi.



Başbakan Modi, ülkede kadınlara yönelik suç işleyenlere katı cezalar verilmesi için kanunları güçlendirdiklerini belirtti.



TACİZ OLAYLARI VE PROTESTOLAR

Batı Bengal eyaletinin Kalküta şehrindeki RG Kar Tıp Koleji'nde çalışan 31 yaşındaki kadın doktor, 9 Ağustos'ta 36 saatlik vardiyasının ardından çalışanlara ayrılan dinlenme odası olmadığı için seminerlerin yapıldığı odada uyumuştu. Ertesi sabah meslektaşları, kadının cansız bedenini yarı çıplak ve vücudunun çeşitli yerlerinde ağır yara izleriyle bulmuştu.



Hastanede gönüllü çalışan Sanjoy Roy isimli görevli, konuyla ilgili gözaltına alınmış ancak "örtbas ve ihmal" suçlamalarının ardından vaka, yerel polisten Merkezi Soruşturma Bürosuna (CBI) devredilmişti.



Ülke genelindeki çeşitli şehirlerden çok sayıda doktor, meslektaşlarının tecavüze uğrayıp öldürülmesi sebebiyle süresiz grev kararı aldıklarını açıklamıştı.



