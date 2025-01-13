Hindistan'da tecavüz skandalı: 64 erkek tarafından istismar edildi!

Hindistan'da 18 yaşındaki bir kadın, beş yıl boyunca kendisine cinsel tacizde bulunan 64 kişiyi ifşaladı.



Polis, Kerala eyaletinde gerçekleştirilen ve mağdur henüz 13 yaşındayken başlayan cinsel istismarla bağlantılı olarak 28 kişiyi tutukladı.

KOMŞULARDAN ÖĞRETMENLERE SUÇ ZİNCİRİ



BBC'ye konuşan yetkililer, zanlıların yaşlarının 17 ile 47 arasında değiştiğini, aralarında mağdurun komşularının, spor öğretmenlerinin ve babasının arkadaşlarının da bulunduğunu söyledi.



Mağdurun 13 yaşındayken bir komşusu tarafından tacize uğradığı ve daha sonra tacize ilişkin kaydedilen videoların kendisine taciz etmeye devam eden diğer kişilerle paylaşıldığı iddia ediliyor.

ÜÇ KEZ TOPLU TECAVÜZE UĞRADI



Mağdurun yardım istemesi ve psikologlarla görüşmesi sonrasında son beş yıl içinde üç kez toplu tecavüze uğradığı ortaya çıktı. Gencin ailesinin ise istismardan habersiz olduğu öne sürülüyor.



Yetkililer, kızın babasının telefonunu incelediklerini söyledi. Cihazda, mağdura istismarda bulunduğu iddia edilen bazı erkeklerin isimlerinin bulunduğu belirtiliyor.



Soruşturmayı yürütmek üzere 25 kişilik bir ekip kuruldu.

