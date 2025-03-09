Hindistan'da toplu tecavüz: Arkadaşlarını kurtarmak isterken öldürüldü!

Hindistan'ın güneyindeki ünlü bir UNESCO Dünya Mirası alanı yakınında, İsrailli bir kadın turist ile Hintli tur rehberi, bir grup erkek tarafından cinsel saldırıya uğradı.

ÜÇ ADAM TURİST KAFİLESİNE SALDIRDI



Aynı gruptaki bir Hintli erkek turist, kadınları kurtarmaya çalışırken saldırganlar tarafından Tungabhadra Kanalı’na atılarak öldürüldü.



Associated Press'in aktardığına göre, motosikletli üç adam para istemek için turist kafilesine yaklaştı.

ERKEK TURİSTLER SU KANALINA İTİLDİ



Çıkan tartışmanın ardından üç adam, erkek turistleri su kanalına itti ve kadınlara cinsel saldırıda bulundu. Kanala itilen Hintli turistlerden biri boğularak hayatını kaybetti.



Saldırıya karışan zanlılardan ikisinin tutuklandığı ve soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

HİNDİSTAN'DA CİNSEL ŞİDDET



Hindistan'da kadınlara yönelik cinsel şiddet, geçen yıl Kalküta kentindeki bir hastanede çalışan bir doktorun tecavüze uğrayıp öldürülmesinin ardından protestoları tetikledi.



Saldırı, kitlesel protestoları harekete geçirdi ve ülkedeki doktorların greve gitmesine neden oldu.