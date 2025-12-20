Hindistan'da tren fil sürüsüne çarptı. 7 fil öldü

Hindistan'ın kuzeydoğusunda Delhi'ye giden bir trenin fil sürüsüyle çarpışması sonucu yedi fil öldü, bir fil ise yaralandı. Kaza Hindistan'daki yaklaşık 22 bin filin 4 binine ev sahipliği yapan Assam eyaletinde gerçekleşti.

Uzak Mizoram eyaletinden Yeni Delhi'ye giden yolcu treninin 5 vagonu raydan çıktı. Kazada yaralanan yolcu olmadı.

Yetkilerin yaptığı açıklamada fillerin geçiş koridoru olduğu belirlenen güzergahlarda hız sınırlamaları olduğu ancak bu kazanın farklı bir güzergahta gerçekleştiği belirtildi. Tren makinistinin filleri görünce acil fren yaptığı ancak çarpmanın etkisiyle fillerin raylara savrulduğu öğrenildi.

Ray hatları üzerinde onarım devam ederken o güzergahtaki trenler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.