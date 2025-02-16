Hindistan'da tren istasyonunda izdiham: 18 ölü

Yeni Delhi Tren İstasyonu'nda, kuzeydeki Prayagraj kentinde düzenlenen Kumb Mela dini festivali için normalin üzerinde bir yoğunluk vardı.İki seferin iptal edilmesinin ardından, geciken seferler istasyonda paniğe yol açtı.

Yolcular arasında izdiham çıktı. İzdihamda hayatını kaybeden 18 kişiden üçünün çocuk olduğu bildirildi.

Ocak ayı sonunda da aynı festivalde izdiham yaşanmış en az 40 kişi hayatını kaybetmişti. Yine aynı festivalde 1954'de yaşanan izdihamda da 400'den fazla kişi ölmüştü.