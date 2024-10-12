Hindistan'da tren kazası: 12 ölü

Hindistan'da meydana gelen tren kazasında 12 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

Hindistan'da tren kazası: 12 ölü

, ülkenin güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde meydana geldi.

Yolcu treni, yük treniyle çarpıştı. 12 vagon raydan çıktı.

Kazanın, yolcu treninin yanlış ray hattına girmesi sonucu meydana geldiği belirtiliyor.

Kaza yerinde enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Enkazdan 12 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. 19 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle demiryolu kapandığı için aynı hattaki seferleri durdu.

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