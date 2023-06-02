Hindistan'da tren kazası: 50 ölü, yüzlerce yaralı

Hindistan'ın Orissa eyaletinde raydan çıkan bir yolcu treni yük treniyle çarpıştı. Kazada, 50 kişinin öldüğü, 300'den fazla kişinin de yaralandığı açıklandı.

Hindistan'da tren kazası: 50 ölü, yüzlerce yaralı

'ın Odisha eyaleti Balasore bölgesinde bir yolcu treni raydan çıkarak bir yük treniyle çarpıştı.

Bahanaga Bazar İstasyonu yakınlarında, yerel saatle 19.20'de meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 50 kişi hayatını kaybetti, 300'den fazla kişi yaralandı.

Yetkililer, yaralıların 179'unun hastaneye kaldırıldığını, trende sıkışan 600'den fazla yolcunun çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Hindistan'da tren kazası: 50 ölü, yüzlerce yaralı - 1

Shalimar Tren İstasyonu'ndan kalkan trenin Chennai Central Tren İstasyonu'na doğru seyir halinde olduğu kaydedildi.

Bölgeye 50'den fazla ambulans sevk edildi.

MODİ'DEN AÇIKLAMA

Başbakan Narendra Modi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kurtarma çalışmaları bölgede devam ediyor ve mümkün olan tüm yardım sağlanıyor." ifadelerini kullandı. 

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