Hindistan'da tren kazası: 50 ölü, yüzlerce yaralı

Shalimar Tren İstasyonu'ndan kalkan trenin Chennai Central Tren İstasyonu'na doğru seyir halinde olduğu kaydedildi.



Bölgeye 50'den fazla ambulans sevk edildi.

MODİ'DEN AÇIKLAMA

Başbakan Narendra Modi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kurtarma çalışmaları bölgede devam ediyor ve mümkün olan tüm yardım sağlanıyor." ifadelerini kullandı.

