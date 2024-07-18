Hindistan'da tren raydan çıktı: 2 kişi öldü

Hindistan'ın kuzeyinde, yolcu treninin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Hindistan'da tren raydan çıktı: 2 kişi öldü

'ın kuzeyinde yolcu treni raydan çıkarak kaza yaptı. İlk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 20 kişi ise yaralandı.

Eyalet yetkililerinden Naveen Kumar, ülkenin kuzeyindeki Assam eyaletinde bulunan Chandigarh kentinden Dibrugarh'a seyir halindeki trenin, Gonda kasabası yakınlarında raydan çıktığını ve trenin vagonlarından bazılarının devrildiğini kaydetti.

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğünü, 20 kişinin yaralandığını aktaran Kumar, kurtarma ekiplerinin ve ambulansların olay yerine ulaştığını belirtti.

Kumar, kazanın nedeninin araştırıldığını ifade etti.

Televizyonda yer alan görüntülerde de raydan çıkan vagonların yanında kurtarma ekiplerini bekleyen çok sayıda yolcu görüldü.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Aşırı sıcak hava ne kadar sürecek?

DÜNYA HABERLERİ

Reuters: Biden'in başkanlık yarışından çekilmesi an meselesi

Reuters: Biden'in başkanlık yarışından çekilmesi an meselesi

Biden çekilirse kim aday olacak? Demokratların yüzde 79'u Harris'in başkan olmasını destekliyor

Biden çekilirse kim aday olacak? Demokratların yüzde 79'u Harris'in başkan olmasını destekliyor

Saldırgan, Trump'a suikast girişiminin sinyalini günler öncesinden vermiş: 13 Temmuz prömiyerim olacak

Saldırgan, Trump'a suikast girişiminin sinyalini günler öncesinden vermiş: 13 Temmuz prömiyerim olacak

Gürcistan Cumhurbaşkanı, "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasasının iptalini istedi

Gürcistan Cumhurbaşkanı, "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasasının iptalini istedi

Brezilya'da korkutan görüntü: Nehrin yüzeyi ölü balıklarla kaplandı

Brezilya'da korkutan görüntü: Nehrin yüzeyi ölü balıklarla kaplandı

Ursula von der Leyen yeniden Avrupa Komisyonu başkanı seçildi

Ursula von der Leyen yeniden Avrupa Komisyonu başkanı seçildi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...