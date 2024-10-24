Hindistan'da tropik fırtına: 300 bin kişi tahliye edildi

Hindistan'da tropik fırtına alarmı verildi.

Bengal Körfezi'nde oluşan tropik fırtınaya karşı Hindistan'da okullarda eğitime ara verildi, 300 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.



Hindistan Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada, rüzgar hızının saatte 100-120 kilometre olduğu, bugün geç saatlerde veya yarın erken saatlerde ülkenin doğu kıyısından karaya ulaşmasının beklendiği kaydedildi.



TROPİK FIRTINA NEDİR?

Kasırga ya da tropikal siklon, büyük çaplı ve çok şiddetli, Beaufort ölçeğine göre saatte 118 km'den (75 milden) fazla hızla ve dönerek esen tropik rüzgârdır.



Doğu Büyük Okyanus ve Güney Atlantik hariç subtropikal ve tropikal iklim kuşağındaki bütün sıcak denizlerde sık sık meydana gelir.

(Wikipedia)