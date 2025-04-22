Hindistan’da turistlerin üzerine ateş açıldı: Ölü ve yaralılar var

Hindistan’ın Cemmu ve Keşmir eyaletinin Pahalgam bölgesinde bir grup turistin üzerine ateş açıldı. İlk belirlemelere göre, saldırıda en az bir kişi öldü, dördü ağır olmak üzere 12 kişi yaralandı. Reuters haber ajansına konuşan bir polis kaynağı ise beş turistin öldüğünden endişe edildiğini, sekiz kişinin de yaralandığını söyledi.



India Today haber sitesinin aktardığına göre, saldırı bugün yerel saatle 14.30 sıralarında meydana geldi. Turistlerin dağlık bölgede yürüyüşe çıktığı, bu esnada silahlı kişiler tarafından üzerlerine ateş açıldığı bilgisi verildi. Saldırının ardından Pahalgam bölgesinde güvenlik önlemleri artırıldı; güvenlik güçleri olay yerinde güvenlik çemberi oluşturdu.



“AT ÜSTÜNDEKİ TURİSTLERİN ÜZERİNE RASTGELE ATEŞ AÇILDI”



Polis, Baisaran vadisinde silah sesleri duyulduğunu belirtirken Hindistan basınına yansıyan haberlerde söz konusu bölgeye ulaşımın sadece yaya olarak ya da at üstünde gerçekleşebildiği belirtildi.



Üç silahlı saldırganın aralarında ata binenlerin de olduğu turistlerin üzerine rastgele ateş açtığı belirtildi. Basına yansıyan görüntülerde de yaralıların hastaneye kaldırıldığı görüldü. Saldırıyı Leşker-i Tayyibe isimli örgütten ayrılan “Direniş Cephesi” (TRF) isimli grup üstlendi.

