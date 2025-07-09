Hindistan'da uçak düştü: 2 pilot öldü

Hindistan Hava Kuvvetlerine ait bir savaş uçağı, batıdaki Rajasthan eyaletinde düştü.

Kazada iki pilotun öldüğü duyuruldu.



Hindistan Hava Kuvvetleri, olayın Churu bölgesi yakınlarında meydana geldiğini belirtti.



Açıklamada kazaya “rutin bir eğitim görevi sırasında” bir Jaguar Trainer uçağının karıştığı belirtildi.



“Herhangi bir sivil mülke zarar gelmediği bildirildi” denilen açıklamada, kazanın nedenini tespit etmek için bir soruşturma başlatıldığı belirtildi.



Jaguar jeti, İngiliz-Fransız yapımı bir uçak olarak biliniyor.



Bu yılın nisan ayında bir başka Jaguar savaş uçağının batıdaki Gujarat eyaletinde düşmesi sonucu bir pilot hayatını kaybetmişti.