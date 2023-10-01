Hindistan'da yayımlanan reklamda okul binası yerine Almanya'daki Bellevue Sarayı'nın fotoğrafı kullanıldı

Almanya'nın Yeni Delhi ve Timpu Büyükelçisi Philipp Ackermann, sosyal medya platformu X'te reklamın görselini paylaşarak, "Sevgili Hint ebeveynler, bugünün gazetesinde bunu gördüm fakat bu bina yatılı okul değil! Bu, Berlin'deki Almanya Cumhurbaşkanlığı Sarayı." ifadelerini kullandı.



Ackermann, "Almanya'da da iyi yatılı okullar var fakat hiçbir çocuk (reklamdaki) bu okula kabul edilmeyecek." değerlendirmesinde bulundu. NTV’yi sosyal medyadan takip edin