Hindistan'da yayımlanan reklamda okul binası yerine Almanya'daki Bellevue Sarayı'nın fotoğrafı kullanıldı

Hindistan'da gazetede yayımlanan reklamda yatılı okul binasını tanıtmak için Almanya Cumhurbaşkanlığı konutu Bellevue Sarayı'nın fotoğrafının kullanıldığı ortaya çıktı.

Hindistan'da yayımlanan reklamda okul binası yerine Almanya'daki Bellevue Sarayı'nın fotoğrafı kullanıldı

Hindustan Times gazetesinin "Delhi City" yayımında yer alan ülkedeki yatılı okulun reklamında binası diye tanıtılan görselin Bellevue Sarayı'na ait olduğu belirlendi.

Hindistan'da yayımlanan reklamda okul binası yerine Almanya'daki Bellevue Sarayı'nın fotoğrafı kullanıldı - 1

'nın Yeni Delhi ve Timpu Büyükelçisi Philipp Ackermann, sosyal medya platformu X'te reklamın görselini paylaşarak, "Sevgili Hint ebeveynler, bugünün gazetesinde bunu gördüm fakat bu bina yatılı okul değil! Bu, Berlin'deki Almanya Cumhurbaşkanlığı Sarayı." ifadelerini kullandı.

Ackermann, "Almanya'da da iyi yatılı okullar var fakat hiçbir çocuk (reklamdaki) bu okula kabul edilmeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

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