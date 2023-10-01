Hindistan'da yayımlanan reklamda okul binası yerine Almanya'daki Bellevue Sarayı'nın fotoğrafı kullanıldı

Hindustan Times gazetesinin "Delhi City" yayımında yer alan ülkedeki yatılı okulun reklamında okul binası diye tanıtılan görselin Bellevue Sarayı'na ait olduğu belirlendi.
Dear Indian parents - I found this in today’s newspaper. But this building is no boarding school! It is the seat of the German President in Berlin. Our Rashtrapati Bhavan as it were. There are good boarding schools also in Germany - but here, no child will be admitted 😎. pic.twitter.com/ftbEeJk724— Dr Philipp Ackermann (@AmbAckermann) September 30, 2023
Almanya'nın Yeni Delhi ve Timpu Büyükelçisi Philipp Ackermann, sosyal medya platformu X'te reklamın görselini paylaşarak, "Sevgili Hint ebeveynler, bugünün gazetesinde bunu gördüm fakat bu bina yatılı okul değil! Bu, Berlin'deki Almanya Cumhurbaşkanlığı Sarayı." ifadelerini kullandı.
Ackermann, "Almanya'da da iyi yatılı okullar var fakat hiçbir çocuk (reklamdaki) bu okula kabul edilmeyecek." değerlendirmesinde bulundu.
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