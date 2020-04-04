Hindistan'da yeni doğan ikiz bebeklere 'Covid' ve 'Corona' ismi koydular

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını dünyaya yayılmayı sürdürürken Hindistan da salgından etkilenen ülkeler arasında yer aldı.



İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, virüsün yayılmasını engelleme amacıyla ülke çapında karantina uygulaması sürdürülürken ülkenin Raipur kentinde biri erkek ve diğeri kız olmak üzere ikiz bebek dünyaya getiren bir çift, bebeklerine 'Covid' ve 'Corona' isimlerini koydu.



27 yaşındaki anne, yaptığı açıklamada bebeklerin isimlerinin şimdilik bunlar olacağını, ancak daha sonra değiştirebileceklerini söyledi.



Hastane personellerinin de bebekleri bu isimlerle anmasıyla birlikte bu kararı verdiklerini dile getiren anne, "Aslında virüs tehlikeli ve yaşamı tehdit ediyor, ancak salgın, insanları sanitasyon, hijyen ve diğer iyi alışkanlıklara odakladı. Bu nedenle bu isimleri düşündük" ifadelerini kullandı.



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