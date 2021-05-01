Hindistan'da yeni rekor : Günlük vaka sayısı 400 bini aştı

Corona virüs salgını nedeniye sağlık sistemi çökme noktasına gelen Hindistan, günlük vaka sayısında elinde bulundurduğu dünya rekorunu kırdı.

Hindistan Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, ülkede 24 saatte 401 bin 993 kişide virüs tespit edildi. 3 bin 523 kişi de hayatını kaybetti.

Ülkede Şubat ayından bu yana 8 milyondan fazla vaka tespit edilirken, hastaların bir kısmı oksijen, ilaç ve solunum cihazı yetersizliğiyle yaşamını yitirdi.

HİNDİSTAN SAĞLIK BAKANI: EN DÜŞÜK ÖLÜM ORANI BİZDE

BBC'nin haberine göre, geçtiğimiz gün, Hindistan'da Sağlık Bakanı Harsh Vardhan, ülkenin corona virüs salgınıyla mücadelesini savundu.

Vardhan, Hindistan'ın dünyada Covid-19 kaynaklı en düşük ölüm oranına sahip ülke olduğunu ve ülkenin oksijen kaynaklarının yeterli olduğunu söyledi.



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