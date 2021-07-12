Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucunda bazıları selfie çeken 38 kişi öldü

Hindistan'ın kuzeyindeki Jaipur kentinde yıldırım düşmesi en az 38 kişinin ölümüne ve çok daha fazlasının yaralanmasına neden oldu. Kurbanlardan bazıları, popüler bir turistik cazibe merkezi olan 12. yüzyıldan kalma Amer Kalesi'ndeki bir gözetleme kulesinin tepesinde selfie çekiyorlardı.

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 12.07.2021 - 10:28

Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucunda bazıları selfie çeken 38 kişi öldü

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Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu en az 38 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Polis yetkilileri, ülkenin Racastan ve Uttar Pradeş eyaletlerinde gök gürültülü sağanakla düşen yıldırım nedeniyle 38 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Polis Anand Srivastava, Racastan eyaletindeki Amber Kalesi yakınlarında 11 kişinin fotoğraf çektirdikleri sırada yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybettiğini belirtti.

Srivastava, eyalette yıldırım nedeniyle 9 kişinin daha öldüğünü, 20 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Muson yağmurlarının ve yıldırımların görüldüğü Uttar Pradeş eyaletinde de 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Eyalet yetkilileri, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin ve yaralananların yakınlarına tazminat verileceğini duyurdu.

Hindistan Meteoroloji Departmanı 13-14 Temmuz'da daha fazla yıldırım görüleceği uyarısında bulundu.

Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor. Hindistan'da her yıl yaklaşık 2 bin kişi yıldırım çarpmaları sonucu hayatını kaybediyor.

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