Hindistan’da yıldırım düştü: 10 ölü

Hindistan’ın Odisha eyaletinde şiddetli yağışların ardından yıldırım düşmesi sonucu 10 kişi öldü.

Hindistan’da yıldırım düştü: 10 ölü

The Hindu sitesinin haberine göre, yetkililer, Khurda bölgesinde 4, Bolangir'de 2 ve Angul, Boudh, Jagatsinghpur ve Dhenkanal'da birer kişinin düşmesi sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.

Khurda bölgesinde 3 kişi de yıldırım düşmesi sonucu yaralandı.

Yıldırım düştü orman yandı

Yıldırım düştü orman yandı

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 Meteoroloji Dairesinden (IMD) yapılan açıklamaya göre, gelecek dört günde eyaletin çeşitli bölgelerinde benzer olaylar bekleniyor.

Bölge sakinlerine gök gürültülü fırtına esnasında güvenli yerlere sığınmaları tavsiye edildi.

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