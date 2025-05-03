Hindistan'da yine izdiham: Dini festivalde en az 6 kişi öldü

Yetkililer, Goa eyaletinin batısındaki bir Hindu dini festivali sırasında çıkan izdihamda en az 6 kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.



Ölümleri doğrulayan Baş Bakan Pramod Sawant, izdihamın bugün erken saatlerde Lairai Zatra festivali sırasında meydana geldiğini ve 50 kişinin de yaralandığını söyledi.

Her yıl düzenlenen festivale binlerce kişi katılıyor.



Kazanın ardından Başbakan Modi ile görüşen Sawant, gerekli her türlü önlemin alındığından emin olmak için durumun izlendiğini söyledi.



Goa Sağlık Bakanı yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığını söyledi.

Modi, can kayıplarından dolayı üzüntü duyduğunu söyledi.



Modi X'teki paylaşımında, “Sevdiklerini kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Yaralılar bir an önce iyileşsin. Yerel yönetim etkilenenlere yardım ediyor" diye yazdı.

