Hindistan'da yoğun sis: 400'den fazla uçuş etkilendi

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yoğun sis etkili oldu. Kent genelinde 400'den fazla uçuşta aksaklıklar yaşandı.

Hindistan'da yoğun sis: 400'den fazla uçuş etkilendi

'ın başkenti Yeni Delhi’de yaklaşık 9 saat boyunca etkili olan yoğun sis, zaman zaman görüş mesafesini sıfıra indirdi.

Şehri kaplayan sis nedeniyle 45’in üzerinde uçuşun iptal edildiği, 400'den fazla uçuşta aksaklık yaşandığı belirtildi.

Kentte 80'den fazla tren seferinde de gecikme oldu.

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