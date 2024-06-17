Hindistan'da yolcu treni ile yük treni çarpıştı: En az 13 kişi öldü

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde bir yolcu treni ile bir yük treni çarpıştı.

Polis, kazada üç yolcu vagonunun raydan çıkması sonucu en az 13 kişinin öldüğünü açıkladı.



Hindistan'da yayın yapan televizyon kanallarında yer alan görüntülerde yan yatmış vagonların enkazı ve bir diğerinin üzerinde tehlikeli bir şekilde dengede durarak havaya savrulan bir vagon görülüyor.



Üst düzey polis memuru Abhishek Gupta, kaza yerinden AFP'ye yaptığı açıklamada "Ekspres trenin üç kompartımanı raydan çıktı" dedi.



Batı Bengal Başbakanı Mamata Banerjee de sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda kazayı "trajik" olarak nitelendirdi. Banerjee, "Doktorlar, ambulanslar ve afet ekipleri kurtarma, kurtarma ve tıbbi yardım için bölgeye koştu. Savaş temeli üzerinde hareket başlatıldı" açıklamasını yaptı.



Banerjee, kazanın Darjeeling bölgesinin Phansidewa bölgesinde, Kanchenjunga Express trenine bir yük treninin çarpması sonucu meydana geldiğini söyledi.



Demiryolları Bakanı Ashwini Vaishnaw, "yaralıların hastaneye sevk edildiği" bilgisini paylaştı.

DAHA ÖNCE DE YAŞANDI

Dünyanın en büyük demiryolu ağlarından birine sahip olan Hindistan'da yıllar içinde çok sayıda felaket yaşandı. 1981 yılında Bihar eyaletinde bir trenin köprüden geçerken raydan çıkması sonucu 800 kişi hayatını kaybetti.



Geçen yıl haziran ayında ise Odisha eyaletinde üç trenin çarpışması, 300 kişinin ölümüne yol açtı.

