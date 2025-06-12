Hindistan'da yolcu uçağı faciası: 242 kişiden 2'si hayatta kalmayı başardı

Hindistan'ın Ahmedabad kenti havalimanında uçak kazası meydana geldi.



İngiltere'nin başkenti Londra'ya sefer gerçekleştiren Air India uçağında 12'si mürettebat, 242 kişinin bulunduğu açıklandı. Polis, uçağın yerleşim bölgesine düştüğünü açıkladı. Uçağın düştüğü yerde doktorlar için hizmet veren bir konaklama merkezi olduğu kaydedildi. Polis, "Bölgenin neredeyse yüzde 70'i ile yüzde 80'ini tahliye ettik, geri kalanını da edeceğiz" dedi.

Air India havayolu şirketi, uçakta 169 Hindistan, 53 İngiliz, 7 Portekiz ve 1 Kanada vatandaşı bulunduğunu duyurdu.

Ahmedabad polis şefi, Air India uçağında kurtulan olmadığının anlaşıldığını bildirid. Hindistan uçağının düştüğü yerde de ölü ve yaralılar olduğunu söyledi. Ani haber ajansına göre Polis, daha sonra yaptığı açıklamada, iki kişinin hayatta olduğunu, birini uçakta diğerinin hastanede bulunduğunu açıkladı. KAZA NASIL YAŞANDI? Televizyon kanallarının bildirdiğine göre kaza, uçak havalanırken meydana geldi. Görüntülerde uçağın enkazının yandığı ve havaalanı yakınlarında gökyüzüne yoğun siyah dumanların yükseldiği görüldü.



Ayrıca sedyelerle taşınan ve ambulanslarla götürülen insanların görüntüleri de gösterildi.

Bölgeden gelen fotoğraflar, kazanın boyutunu ortaya koyuyor.

AIR INDIA, İNCELEME YAPIYOR



Havayolu şirketi Air India, kazayla ilgili açıklama yaptı.



Açıklamada, "Ahmedabad-Londra Gatwick seferini yapan AI171 sefer sayılı uçak bir olaya karışmıştır. Şu anda detayları tespit ediyoruz ve daha fazla güncellemeyi en kısa zamanda paylaşacağız" denildi.



KALKIŞTAN SANİYELER ÖNCE SİNYAL KESİLDİ



Flightradar, uçağın modelinin Boeing 787-8 Dreamliner olduğunu açıkladı.



Uçaktan son sinyalin, kalkıştan yalnızca saniyeler önce alındığı belirtildi.



Flightradar, "Air India uçağının sinyali yerel saatle 10.08'de, 625 feet yükseklikteyken kesildi" dedi.

Kurtarma görevlileri bölgede çalışma yürütüyor.

HAVACILIK BAKANI: EN YÜKSEK ALARM DURUMUNDAYIZ



Hindistan Havacılık Bakanı da yaptığı açıklamada, "En yüksek alarm durumundayız, kurtarma ekipleri sevk edildi" dedi.



Bakan, kaza nedeniyle "şok içinde olduğunu" ve "yıkıldığını" ifade etti. Havalimanında tüm uçuşlar durduruldu. LONDRA HAVALİMANI DOĞRULADI



Londra Gatwick Havalimanı da olayla ilgili açıklama yaptı.



Açıklamada, "Bugün Ahmedabad Havalimanı'ndan ayrılırken düşen AI171 sefer sayılı uçağın yerel saatla Londra Gatwick'e iniş yapacağını doğrulayabiliriz" denildi.

İNGİLTERE HÜKÜMETİNDEN İLK AÇIKLAMA



Kazayla ilgili açıklama yapan İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, "Hindistan, Ahmedabad'daki yıkıcı uçak kazasıyla ilgili haberler nedeniyle derinden üzgünüz" dedi.



Bakan Lammy, "İngiltere, acil şekilde gerçekleri ortaya koymak ve destek sağlamak için Hindistan'daki yerel yetkililerle çalşıyor" diye ekledi.



Başbakan Keir Starmer da kazayı "yıkıcı" olarak nitelendirdi ve "Gelişmelerle ilgili güncellemeleri alıyorum, düşüncelerim yolcular ve aileleriyle" diye konuştu.



KRAL CHARLES'A BİLGİ VERİLDİ



Buckhingam Sarayı Sözcüsü, Kral Charles'ın kazayla ilgili bilgilendirildiğini açıkladı. Charles'ın korkunç kaza nedeniyle çaresizce şok olduğu belirtildi.



HİNDİSTAN BAŞBAKANI: YÜREĞİMİZ PARÇALANDI



Hindistan Başbakanı Narendra Modi, "Ahmedabad'da yaşanan trajedi bizi hayrete düşürdü, kelimelerin ötesinde yürek parçaladı" dedi.



Başbakan, kazadan etkilenenlere yardım için çalışan bakanlar ve yetkililerle iletişim halinde olduğunu ifade etti. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN TAZİYE MESAJI Türkiye Dışişleri Bakanlığı, kazayla ilgili yazılı açıklama yayınladı. Bakanlık, "Hindistan'ın Ahmedabad şehrinde bugün meydana gelen uçak kazasından dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Hindistan halkına taziyelerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.