Hindistan'da yolcu uçağı faciası: 242 kişiye mezar oldu

Görüntülerde uçağın enkazının yandığı ve havaalanı yakınlarında gökyüzüne yoğun siyah dumanların yükseldiği görüldü. Ayrıca sedyelerle taşınan ve ambulanslarla götürülen insanların görüntüleri de gösterildi.

Ahmedabad polis şefi, Air India uçağında kurtulan olmadığını duyurdu. Hindistan uçağının düştüğü yerde de kayıplar olduğunu söyledi.

Polis, uçağın yerleşim bölgesine düştüğünü açıkladı. Uçağın düştüğü yerde doktorlar için hizmet veren bir konaklama merkezi olduğu kaydedildi. Polis, "Bölgenin neredeyse yüzde 70'i ile yüzde 80'ini tahliye ettik, geri kalanını da edeceğiz" dedi.

AIR INDIA'DAN AÇIKLAMA Havayolu şirketi Air India, kazayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Ahmedabad-Londra Gatwick seferini yapan AI171 sefer sayılı uçak bir olaya karışmıştır. Şu anda detayları tespit ediyoruz ve daha fazla güncellemeyi en kısa zamanda paylaşacağız" denildi. KALKIŞTAN SANİYELER ÖNCE SİNYAL KESİLDİ Flightradar, uçağın modelinin Boeing 787-8 Dreamliner olduğunu açıkladı. Uçaktan son sinyalin, kalkıştan yalnızca saniyeler önce alındığı belirtildi. Flightradar, "Air India uçağının sinyali yerel saatle 10.08'de, 625 feet yükseklikteyken kesildi" dedi.

HAVACILIK BAKANI: EN YÜKSEK ALARM DURUMUNDAYIZ



Hindistan Havacılık Bakanı da yaptığı açıklamada, "En yüksek alarm durumundayız, kurtarma ekipleri sevk edildi" dedi.



Bakan, kaza nedeniyle "şok içinde olduğunu" ve "yıkıldığını" ifade etti.

Havalimanında tüm uçuşlar durduruldu.

LONDRA HAVALİMANI DOĞRULADI



Londra Gatwick Havalimanı da olayla ilgili açıklama yaptı.



Açıklamada, "Bugün Ahmedabad Havalimanı'ndan ayrılırken düşen AI171 sefer sayılı uçağın yerel saatla Londra Gatwick'e iniş yapacağını doğrulayabiliriz" denildi.