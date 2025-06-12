Hindistan'da yolcu uçağı faciası: 240'dan fazla kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Ahmedabad kenti havalimanında uçak kazası meydana geldi.



İngiltere'nin başkenti Londra'ya sefer gerçekleştiren Air India uçağında 12'si mürettebat, 242 kişinin bulunduğu açıklandı. Polis, uçağın yerleşim bölgesine düştüğünü açıkladı. Uçağın düştüğü yerde doktorlar için hizmet veren bir konaklama merkezi olduğu kaydedildi. Polis, "Bölgenin neredeyse yüzde 70'i ile yüzde 80'ini tahliye ettik, geri kalanını da edeceğiz" dedi.

Air India havayolu şirketi, uçakta 169 Hindistan, 53 İngiliz, 7 Portekiz ve 1 Kanada vatandaşı bulunduğunu duyurdu.

Ahmedabad polis şefi, Air India uçağında kurtulan olmadığının anlaşıldığını bildirdi. Hindistan uçağının düştüğü yerde de ölü ve yaralılar olduğunu söyledi. 240'TAN FAZLA ÖLÜ VAR



Hindistan polisi, uçak kazasında 240'tan fazla ölü olduğunu bildirdi. Kazada hayatta kalan 1 kişinin olduğu aktarıldı. Hindistan Havayolları ise ise uçakta 242 yolcudan 241'inin öldüğünün kesinleştiğini açıkladı. Kurtulan kişinin hastanede tedavi altında olduğu belirtildi.

Bölgeden gelen fotoğraflar, kazanın boyutunu ortaya koyuyor.

MUCİZE KURTULUŞ



Uçağın düşmesinin ardından kazadan sağ kurtulan 40 yaşındaki Vishwash Kumar Ramesh, sağlık görevlisiyle birlikte ambulansa yürürken görüntülendi. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, Ramesh’in yüzünde yaralar olduğu ve topallayarak ambulansa yürüdüğü görüldü.



Hindistan basınından yer alan haberlerde, İngiltere ve Hindistan çift vatandaşı olan Ramesh’in Hindistan ziyaretinden İngiltere’ye geri dönmek üzere uçakta olduğu ve uçağın ön ve orta kısmının arasında kalan 11A koltuğunda oturduğu belirtildi.

KAZA NASIL YAŞANDI?



Televizyon kanallarının bildirdiğine göre kaza, uçak havalanırken meydana geldi.



Görüntülerde uçağın enkazının yandığı ve havaalanı yakınlarında gökyüzüne yoğun siyah dumanların yükseldiği görüldü.



Ayrıca sedyelerle taşınan ve ambulanslarla götürülen insanların görüntüleri de gösterildi. AIR INDIA, İNCELEME YAPIYOR



Havayolu şirketi Air India, kazayla ilgili açıklama yaptı.



Açıklamada, "Ahmedabad-Londra Gatwick seferini yapan AI171 sefer sayılı uçak bir olaya karışmıştır. Şu anda detayları tespit ediyoruz ve daha fazla güncellemeyi en kısa zamanda paylaşacağız" denildi.



KALKIŞTAN SANİYELER ÖNCE SİNYAL KESİLDİ



Flightradar, uçağın modelinin Boeing 787-8 Dreamliner olduğunu açıkladı.



Uçaktan son sinyalin, kalkıştan yalnızca saniyeler önce alındığı belirtildi.



Flightradar, "Air India uçağının sinyali yerel saatle 10.08'de, 625 feet yükseklikteyken kesildi" dedi.

Kurtarma görevlileri bölgede çalışma yürütüyor.

HAVACILIK BAKANI: EN YÜKSEK ALARM DURUMUNDAYIZ



Hindistan Havacılık Bakanı da yaptığı açıklamada, "En yüksek alarm durumundayız, kurtarma ekipleri sevk edildi" dedi.



Bakan, kaza nedeniyle "şok içinde olduğunu" ve "yıkıldığını" ifade etti. Havalimanında tüm uçuşlar durduruldu. LONDRA HAVALİMANI DOĞRULADI



Londra Gatwick Havalimanı da olayla ilgili açıklama yaptı.



Açıklamada, "Bugün Ahmedabad Havalimanı'ndan ayrılırken düşen AI171 sefer sayılı uçağın yerel saatla Londra Gatwick'e iniş yapacağını doğrulayabiliriz" denildi.