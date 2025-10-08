Hindistan’da zehirli öksürük şurubu faciası: Çocuk ölümlerinin ardındaki gerçek

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletindeki küçük bir kasabada, açıklanamayan bir dizi çocuk ölümü, yerel sağlık çalışanlarında telaş yarattı.

Yaşları 1 ile 6 arasında değişen en az 11 çocuk, yaygın kullanılan bir öksürük şurubu içtikten birkaç gün sonra hayatını kaybetti. Yetkililer, içme suyundan sivrisineklere kadar her şeyi test etti. Çocukların böbreklerinin iflas etttiği ortaya çıktı.

BBC'nin aktardığına göre haftalar sonra, güneydeki Chennai kentindeki bir devlet laboratuvarı, bu şurubun, ilaçlarda asla bulunmaması gereken toksik bir endüstriyel çözücü olan yüzde 48,6 oranında dietilen glikol içerdiğini tespit etti. Bu zehirli alkolü tükettikten sonra böbrek yetmezliğinin yaygın olarak görüldüğü biliniyor.

Madhya Pradesh ile sınırlı kalmadı. Komşu Rajasthan eyaletinde, çok küçük çocuklar için güvenli olmayan bir öksürük kesici olan, yerel üretim Dextromethorphan şurubunu içtikten sonra hayatını kaybettiği iddia edilen iki küçük çocuğun ölümü öfkeye yol açtı. Hükümet, olayla ilgili soruşturma başlattı.

TAVSİYE EDİLMEYENLER KÖTÜYE KULLANILDI

Yıllar boyunca, Hindistan'da üretilen öksürük şuruplarında bulunan dietilen glikol, onlarca çocuğun hayatına mal oldu. 2023 yılında, dietilen glikol ile kirlenmiş Hint şurupları, Gambiya'da 70 ve Özbekistan'da 18 çocuğun ölümüne neden oldu.

Aralık 2019 ile Ocak 2020 arasında, Hindistan yönetimindeki Keşmir'in Jammu kentind, 5 yaşın altındaki en az 12 çocuğun öksürük şurubundan öldüğü iddia edildi ve aktivistler ölü sayısının daha yüksek olabileceğini öne sürdü. Geçmişte de yüksek dozlarda öfori yaratabilen ve bağımlılığa yol açabilen hafif bir opioid olan ve küçük çocuklara tavsiye edilmeyen kodein içeren öksürük şuruplarının kötüye kullanımı görülmüştü.