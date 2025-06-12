Hindistan'da 242 kişilik yolcu uçağı yerleşim bölgesine düştü!

Hindistan'ın Ahmedabad kenti havalimanında uçak kazası meydana geldi.



İngiltere'nin Birmingham kentine sefer gerçekleştiren Air India uçağında 242 kişi bulunduğunu açıklandı.



Polis, uçağın yerleşim bölgesine düştüğünü açıkladı.

Televizyon kanallarının bildirdiğine göre kaza, uçak havalanırken meydana geldi.

Görüntülerde uçağın enkazının yandığı ve havaalanı yakınlarında gökyüzüne yoğun siyah dumanların yükseldiği görüldü.



Ayrıca sedyelerle taşınan ve ambulanslarla götürülen insanların görüntüleri de gösterildi.

AIR INDIA'DAN AÇIKLAMA

Havayolu şirketi Air India, kazayla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Ahmedabad-Londra Gatwick seferini yapan AI171 sefer sayılı uçak bir olaya karışmıştır. Şu anda detayları tespit ediyoruz ve daha fazla güncellemeyi en kısa zamanda paylaşacağız" denildi.