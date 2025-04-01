Hindistan'da havai fişek fabrikasında patlama: 17 ölü

Hindistan’ın Gujarat eyaletindeki havai fişek fabrikasında öğle saatlerinde bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangının, fabrika binasının bir kısmının çökmesine neden olduğu belirtildi. Yetkililer, patlamada 17 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.