Hindistan'da havai fişek fabrikasında patlama: 17 ölü
Hindistan'da bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Hindistan’ın Gujarat eyaletindeki havai fişek fabrikasında öğle saatlerinde bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangının, fabrika binasının bir kısmının çökmesine neden olduğu belirtildi. Yetkililer, patlamada 17 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
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