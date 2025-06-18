Hindistan'daki faciada kritik ipucu: Uçak düşerken acil durum jeneratörü çalışıyormuş

Amerikan Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre, müfettişler Air India uçağının, Hindistan'ın Ahmedabad kentinde düştüğü sırada acil durum güç jeneratörünün çalıştığına inanıyor.

WSJ, bunun ticari havacılıkta nadir ve ciddi bir olay olan kalkış sırasında bir motor ya da hidrolik arızasına işaret ettiğini bildirdi.

Ancak soruşturmayı yürütenler motor, hidrolik ya da diğer sistem arızalarının acil durum gücünü harekete geçirip geçirmediğini henüz tespit edemediklerini belirtti.

Ram Air Turbine (RAT) olarak bilinen sistem, her iki motor da arızalansa bile pilotların uçağı kontrol edebilmesini sağlamak için elektrik ve hidrolik basınç üretiyor.

Geçen hafta, 171 sefer sayılı Boeing 787-8 Dreamliner uçağının düşmesiyle 270'ten fazla kişi hayatını kaybetmişti.