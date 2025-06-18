Hindistan'daki faciada kritik ipucu: Uçak düşerken acil durum jeneratörü çalışıyormuş
Hindistan'da en az 270 kişinin öldüğü Air India uçak kazasına ilişkin yeni bir ayrıntı paylaşıldı.
Amerikan Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre, müfettişler Air India uçağının, Hindistan'ın Ahmedabad kentinde düştüğü sırada acil durum güç jeneratörünün çalıştığına inanıyor.
WSJ, bunun ticari havacılıkta nadir ve ciddi bir olay olan kalkış sırasında bir motor ya da hidrolik arızasına işaret ettiğini bildirdi.
Ancak soruşturmayı yürütenler motor, hidrolik ya da diğer sistem arızalarının acil durum gücünü harekete geçirip geçirmediğini henüz tespit edemediklerini belirtti.
Ram Air Turbine (RAT) olarak bilinen sistem, her iki motor da arızalansa bile pilotların uçağı kontrol edebilmesini sağlamak için elektrik ve hidrolik basınç üretiyor.
Geçen hafta, 171 sefer sayılı Boeing 787-8 Dreamliner uçağının düşmesiyle 270'ten fazla kişi hayatını kaybetmişti.
66 UÇUŞ İPTAL EDİLDİ, BOEING UÇAKLARA ERTELEME
Öte yandan Hindistan havacılık düzenleyicisi DGCA, Air India'nın 12 Haziran'da meydana gelen kazadan bu yana 66 Dreamliner uçuşunu iptal ettiğini açıkladı. Havayolu ayrıca Boeing 787-8 ile yapılan çok sayıda uçuşu da erteledi.
Air India, kesintileri yere indirilen uçaklara, teknik sorunlara, kısıtlı hava sahasına ve artırılmış güvenlik protokollerine bağladı.
DGCA, Air India'nın Dreamliner'larında önemli bir kusur bulmadı, ancak bakım gecikmeleri ve koordinasyon sorunlarına işaret etti.
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