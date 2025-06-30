Hindistan'daki faciada yeni soru: Uçak kasten mi düşürüldü?

Air India’ya ait uçağın bu ay başında düşmesiyle 241'i yolcu ve 19'u yerde olmak üzere 260 kişi yaşamını yitirmişti. Hindistanlı yetkililer, trajik kazanın sabotaj kaynaklı olup olmadığını araştırıyor.

Kaza sonrası başlatılan soruşturmada sabotaj iddiası ilk kez resmi makamlar tarafından ihtimal olarak değerlendirilmeye başlandı.

Hindistan Sivil Havacılıktan Sorumlu Devlet Bakanı Murlidhar Mohol, “Uçak Kazası Araştırma Bürosu tam kapsamlı bir soruşturma başlattı. Sabotaj ihtimali de dahil olmak üzere tüm olasılıklar değerlendiriliyor.” dedi.

KARA KUTU VERİLERİ İNCELENİYOR

Ülkenin Sivil Havacılık Bakanlığı tarafından perşembe günü yapılan açıklamada, uçağın kara kutularından elde edilen verilerin analizine başlandığı duyuruldu. Bu verilerin kazaya neyin yol açtığını aydınlatmada kritik öneme sahip olduğu belirtiliyor.

Kara kutular, kazadan birkaç gün sonra enkaz alanından çıkarıldı ve sıkı güvenlik önlemleri eşliğinde başkent Yeni Delhi’ye, Hindistan Hava Kuvvetleri’ne ait bir uçakla nakledildi.

Kara kutunun incelenmek üzere yurt dışına gönderilmeyeceği belirtiliyor.

ÜÇ AY İÇİNDE ÖN RAPOR BEKLENİYOR

Kazayla ilgili soruşturma sürecinin haftalar, hatta aylar sürebileceği belirtiliyor.

Hindistan hükümeti ayrı bir yüksek düzeyli komite kurarak kazaya yol açan nedenleri incelemek ve benzer durumlara karşı alınabilecek önlemleri belirlemek üzere harekete geçti. Komitenin 3 ay içinde ön raporunu sunması bekleniyor.



DİĞER UÇAKLAR DA SIKI İNCELEMEDE

Kaza sonrası alınan önlemler kapsamında, Air India filosundaki tüm Boeing 787 Dreamliner uçaklarına kapsamlı teknik kontroller başlatıldı. Şirketin 33 adet Dreamliner uçağı bulunuyor.

Şimdiye kadar 26’sının kontrolleri tamamlandı; 4’ü uzun süreli bakımda olduğu için inceleme dışında tutuldu. Geriye kalanların da kısa sürede kontrolden geçirilmesi bekleniyor.



