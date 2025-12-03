Hindistan'daki hava kirliliği 200 binden fazla vakaya neden oldu

Yeni Delhi, Dünya'nın en kirli başkentleri arasında yer alıyor. Yeni Delhi her kış dumanla kaplanıyor. Isınma gereksinimi, fabrikalar yoğun trafik hava kirliliğinin başlıca nedenleri.

Hindistan Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada , hava kirliliğinin solunum yolu rahatsızlıklarının tetikleyicilerinden biri olduğunu söyledi. Üç yılda 30 binden fazla solunum yolu rahatsızlığı olan kişi hastaneye kaldırıldı.

The Lancet Planetary Health dergisinin geçen yıl yayımladığı bir araştırmada, 2009-2019 yılları arasında Hindistan'da 3,8 milyon ölümün hava kirliliğiyle bağlantılı olduğu tahmin ediliyor.