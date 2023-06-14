Hindistan'daki kabile gerginliği devam ediyor: Ölü sayısı 110'a yükseldi

Manipur'daki şiddet olayları nedeniyle eyalet hükümetinin resmi verilerine göre şimdiye kadar 47 binden fazla kişi yerlerinden oldu, yüzlerce ev yıkıldı.



ASKERE VUR EMRİ VERİLDİ



Eyalet nüfusunun yüzde 53'ünü oluşturan Meitei topluluğu, "planlanmış kabile" kategorisine dahil edilmedikleri gerekçesiyle gösteriler düzenlerken, nüfusun yaklaşık yüzde 30'unu oluşturan Kukilerin de aralarında bulunduğu grupların buna itirazı şiddet olaylarına yol açıyor.



Gösteriler 3 Mayıs'tan itibaren şiddet olaylarına sahne olmuş, 4 Mayıs'ta ise askere "vur emri" verilmişti.



Hindistan'da "planlanmış kabile" kategorisinde yer alan topluluklara siyasi temsil, okullarda kota ve memuriyet gibi olanaklar sağlanıyor.



Yasalara göre, dağlık alanlara yerleşmelerine izin verilmeyen Meiteiler, eyalette Myanmar ve Bangladeşli göçmen nüfusunun artması nedeniyle zorluklarla karşılaştıklarını iddia ediyor.