Hindistan'daki kriz, 140 milyon doz corona virüs aşısının yoksul ülkelere gönderilmemesine neden oldu

Yeni tip corona virüs aşılarına adil ve eşit erişimi sağlamaya yönelik uluslararası Covax planı, Hindistan'ın devam eden Covid krizi nedeniyle 140 milyon dozluk bri kesintiye uğradı. Covax projesinin en büyük tek tedarikçisi olan Hindistan Serum Enstitüsü (SII), Mart ayında ihracatın askıya alınmasından bu yana planlanan sevkiyatlarının hiçbirini yapmadı.



Covax aşılarını satılan alarak dağıtımını yapan BM’nin çocuk birimi Unicef, gelecek ay İngiltere’de toplanacak olan G7 ülkelerini ve AB devletleri ellerindeki aşıyı paylaşmaya çağırdı.



“BÜYÜK BİR ENDİŞE”



Öte yandan Serum Enstitüsü’nün (SII), bu yıl Covax için hedeflenen iki milyar doz aşının yaklaşık yarısını tedarik etmesi gerekiyordu, ancak Mart, Nisan veya Mayıs’ta sevkiyat yapmadı. Dozlardaki eksikliğin ise Haziran ayı sonuna kadar 190 milyon doza çıkması bekleniyor.



G7 ÜLKELERİ VE AB ELLERİNDEKİ FAZLA AŞIYI BAĞIŞLASALAR 153 DOZ AŞI YOKSUL ÜLKELERE GİDEBİLİR

Unicef'in Covax tedarik koordinatörü Gian Gandhi, "Ne yazık ki, bir sonraki doz sevkiyatının ne zaman gerçekleşeceğini bilmediğimiz bir durumdayız. Hindistan’daki durum büyük bir endişe yaratıyor.”



Diğer taraftan, Unicef, G7 ülkelerini (Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD) ve AB'yi, ihtiyaç fazlası aşı ve malzemelerini acilen bağışlamaya çağırdı. İngiltere, ABD ve Kanada da dahil olmak üzere bazı ülkeler, nüfuslarını defalarca aşılamaya yetecek kadar aşı siparişi verdi. Şubat ayında İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere'nin fazla arzının çoğunu yoksul ülkelere bağışlayacağına söz verdi, ancak şimdiye kadar belirli bir zaman çizelgesi vermedi. ABD için de benzer bir durum geçerli. Şimdiye kadar yalnızca Fransa, Hindistan'daki kriz nedeniyle doz bağışında bulunan tek G7 ülkesi oldu.



Unicef, zengin ve güçlü G7 ülkelerinin Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında tedariklerinin yüzde 20'sini bağışlayarak yoksul ülkeler için aşı açığını büyük ölçüde azaltabileceğini, bunun da Covax programı için yaklaşık 153 milyon dozun serbest bırakılması anlamına geldiğini söyledi.



Fransa, Haziran ayı ortasına kadar yarım milyon doz vaat ederken, Belçika önümüzdeki haftalarda yurtiçi arzından 100 bin doz sözü verdi. İspanya, İsveç ve Birleşik Arap Emirlikleri de aşı tedariklerini paylaşma sözü veren çok az sayıdaki diğer ülkelerden bazıları arasında yer alıyor.

HİNDİSTAN'DA TOPLAM ENFEKSİYON SAYISI 25 MİLYONA YAKLAŞTI



Öte yandan, Hindistan’daki salgının diğer ülkelerde görülebileceğini dair ciddi endişeler var. Unicef ​​direktörü Henrietta Fore, "Nepal, Sri Lanka ve Maldivler gibi ülkelerde ve ayrıca Arjantin ve Brezilya'da vakalar patlıyor ve sağlık sistemleri mücadele ediyor" dedi.



Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, toplam vaka sayısı 24 milyon 965 bin 463 oldu. Hindistan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 281 bin 386 yeni Covid-19 vakası tespit edildi, 4 bin 106 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Hindistan'da toplam vaka sayısı 24 milyon 965 bin 463'e, toplam can kaybı sayısı 274 bin 390'a yükseldi.



Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının belirtilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısını yapıyor. Ülkede 3 milyon 516 bin 997 hastanın tedavisi sürüyor.

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