Hindistan'daki protestolarda ölü sayısı 35'e yükseldi

Hint basınındaki haberlere göre, dün Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval'in Yeni Delhi'nin kuzeydoğu bölgelerinde pazar gününden beri süren gösterilerde şiddet olaylarının yaşandığı bölgeleri ziyaret ettikten sonra "her şey yolunda" açıklaması yapmasının ardından gösteriler devam etti.



Olaylarda, bir emniyet amiri ve istihbarat görevlisinin de aralarında bulunduğu 35 kişi yaşamını yitirirken, 130'un üzerinde kişi gözaltına alındı.



Sosyal medyaya yansıyan bir görüntüde, sırtı dönük şekilde yerde yatan bir Müslüman'a onlarca kişi tarafından "Jai Shri Ram (Tanrı Ram'a selam olsun)" sloganları eşliğinde sopalarla vurulduğu görüldü.



Öte yandan, şehrin Mustafabad bölgesinde, Müslüman ailelerin bölgeden taşındıkları belirtildi.



85 YAŞINDAKİ KADIN YANARAK CAN VERDİ



Şiddet olaylarının devam ettiği sırada, 25 Şubat Salı günü, 85 yaşındaki bir kadının, radikal milliyetçi Hindu çeteler tarafından ateşe verilen evinde can verdiği bildirildi.



Kundaklama sırasında dışarıda bulunan yaşlı kadının oğlu Muhammed Said Salmani, annesinin, çıkan yangında öldüğünü, diğer aile üyelerinin de çatıya çıkarak hayatta kaldığını belirtti.



Salmani, evde bulunan tüm takılarının yağmalandığını dile getirdi.



Ülkede Aralık 2019'dan bu yana devam eden protestolarda şimdiye kadar 58 kişi öldü.