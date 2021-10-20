Hindistan'daki selde 28 kişi öldü

Indianexpress'in haberine göre, Uttarakhand'da devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle can kayıpları yaşandı.



Yetkililer, sel felaketinin etkili olduğu bölgede 28 kişinin öldüğünü açıkladı.



Eyalet Başbakanı Pushkar Singh Dhami, afetin etkili olduğu bölgeler Kathgodam, Lalkuan'da ve Rudrapur'da yol, köprü ve tren yollarının büyük hasar gördüğü sellerde mahsur kalanların tahliyesi için gerekli adımların atılacağını belirtti.

Dhami, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin durum değerlendirmesi için kendisini aradığını ve her türlü yardım konusunda destek sözü verdiğini aktardı.



Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) ise Uttarkand'ın selden etkilenen bölgelerden 300'den fazla kişinin tahliye edildiğini bildirdi.



Bu arada, Hindistan ordusuna ait 3 helikopterin arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için bölgeye hareket ettiği bilgisi paylaşıldı.