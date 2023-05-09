Hindistan'daki şiddet olaylarında can kaybı 60'a çıktı

Manipur nüfusunun yarısında fazlasını oluşturan Meitei topluluğunun, "Planlanmış Kabile (ST)" kategorisine dahil edilmedikleri gerekçesiyle düzenlediği gösteriler nedeniyle bölge 3 Mayıs'tan bu yana şiddet olaylarına sahne oluyor.



3 Mayıs'ta askere "vur emrinin" verildiği Manipur'daki şiddet olaylarında 60 kişi öldü, 35 bin kişi eyaletten tahliye edilerek güvenli bölgelere götürüldü.



Eyalet Başbakanı Biren Singh, olaylar sırasında 230 kişinin yaralandığı ve 1700 evin de ateşe verildiğini açıkladı.



Singh, şiddet olaylarının kontrol altına alındığı ancak olaylara müdahale sırasında güvenlik güçlerine ait 1041 silah ve 7460 merminin çalındığını belirtti.



ASKERE VUR EMRİ VERİLMİŞTİ



Eyaletin yüzde 53'ünü oluşturan Meitei topluluğu, "Planlanmış Kabile (ST)" kategorisine dahil edilmedikleri gerekçesiyle gösteriler düzenlerken eyalet nüfusunun yaklaşık yüzde 30'unu oluşturan Kukiler'in de aralarında bulunduğu grupların buna itirazı ise şiddet olaylarına yol açıyor.



2,5 milyon nüfuslu Manipur'da nüfusun üçte biri eyalet topraklarının yaklaşık yüzde 10'una denk gelen bir kısmında ikamet ediyor.



Yasalara göre, dağlık alanlara yerleşmelerine izin verilmeyen Meiteiler, eyalette Myanmar ve Bangladeşli göçmen nüfusunun artması nedeniyle zorluklarla karşılaştıklarını da iddia ediyor.



Tüm Kabile Öğrencileri Birliği Manipur'un (ATSUM), eyalete bağlı Churachandpur ilçesinde 3 Mayıs'ta yaptığı yürüyüşün ardından başkent Imphal ile Churachandpur ve Kangpokpi bölgeleri ertesi gün şiddet olaylarına sahne olmuştu.



Olayların ardından 7 ilçede 5 günlük sokağa çıkma yasağı getirilmiş ve internete erişim geçici olarak kapatılmıştı.



Bölgedeki şiddet olayları nedeniyle bölgeye binlerce güvenlik görevlisi konuşlandırılırken 7 bin 500 kişi, ordu ve hükümete ait tesislere sığınmıştı.



Eyalet Başbakanı Singh, istenmeyen olaylar yaşandığını ve bazı mülklere zarar verildiğini ifade ederek, hukuk düzenini korumak için gerekli tüm adımların atıldığını açıklamıştı.



Singh, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için merkezi hükümetten de asker takviyesi talep edildiğini belirtmişti.



Manipur eyalet yönetiminden 4 Mayıs'ta yapılan yazılı açıklamada, bölgede şiddet eylemlerinin önüne geçmek için yapılan uyarıların etkisiz kaldığına işaret ederek "olağanüstü" durumlarda askere vur emri verildiği kaydedilmişti.



Hindistan'da "Planlanmış Kabile (ST)" kategorisinde yer alan topluluklara, siyasi temsil, okullarda kota ve memuriyet gibi olanaklar sağlanıyor.