Hindistan'dan ABD ile ilişkilerde yeni dönem

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Washington ile işbirliğini yeni seviyelere taşıma konusunda ABD Başkanı Donald Trump ile hemfikir olduklarını bildirdi.

Hindistan'dan ABD ile ilişkilerde yeni dönem

Modi, merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Trump'ın kendisini telefonla arayarak doğum gününü kutladığını belirtti.

Başbakan Modi, kendisinin de Trump gibi "-ABD Kapsamlı ve Küresel Ortaklığını yeni zirvelere taşımakta kararlı" olduğunu ifade etti.

Ayrıca Modi, Trump'ın -Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik girişimlerini de desteklediklerini kaydetti.

Trump ağustosta Hindistan'a "Rus petrolü aldığı" gerekçesiyle yüzde 25'in üzerine ilave yüzde 25 daha tarife uygulama kararı almıştı.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...