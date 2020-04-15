Hindistan’dan kırsal kesimde üretime yeşil ışık

Hindistan önümüzdeki haftadan itibaren ülkenin kırsal kesimindeki üretimin yeniden başlaması için yeşil ışık yaktı

ntv.com.tr 15.04.2020 - 09:45

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Dünyanın en büyük karantinası: Hindistan

Corona virüs salgını nedeniyle karantina altına alınan en kalabalık ülke olan Hindistan’da yasaklardan birkaçı önümüzdeki hafta itibari ile gevşetilecek.

1.3 milyar nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkelerinden olan Hindistan 20 Nisan itibariyle kırsal alanda yer alan bazı iş kollarının iş başı yapması kararı aldı.

Aynı açıklamada bu tarih itibariyle tarım faaliyetlerinin yapılmasına da izin verileceği bilgisine yer verildi.

İlk olarak 21 gün boyunca karantina alınan ülkede bu süre dün dolmuş ancak alınan yeni karar kapsamında karantina süresi 3 Mayıs'a kadar uzatılmıştı.

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