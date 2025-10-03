Hindistan'dan Pakistan'a tehdit: Haritadan silinmeyi göze al

Rajasthan’daki Anupgarh bölgesinde konuşan Hindistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Upendra Dwivedi, Hindistan’ın bu kez “hiçbir şekilde kendini tutmayacağını” söyledi.

NDTV'nin haberine göre “Operation Sindoor 2.0”ın uzak olmadığını ima eden Dwivedi, askerlerine seslenerek “Hazır olun, Tanrı isterse yakında fırsat bulacaksınız” ifadelerini kullandı.



Bu açıklama, aynı gün Hava Kuvvetleri Komutanı AP Singh’in sözlerinin ardından geldi. Singh, Mayıs ayında düzenlenen Operation Sindoor sırasında Hindistan’ın 4-5 Pakistan savaş uçağını düşürdüğünü söylemişti.



Operasyon, Pahalgam’daki saldırıların ardından 7 Mayıs’ta başlatılmış, Hindistan uzun menzilli hassas silahlarla Keşmir’deki 9 noktayı hedef almıştı.