Hindistan'dan Rutte'ye cevap: "Açıklaması tamamen asılsız"

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, günlük basın toplantısında, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin iddiasına ilişkin açıklamalarda bulundu.



Jaiswal, "(Rutte'nin) Açıklaması gerçek dışı ve tamamen asılsızdır. Başbakan Modi, Devlet Başkanı Putin ile iddia edildiği şekilde asla konuşmadı." dedi.



Hindistan'ın enerji ithalatında ulusal çıkarlarını korumak için gerekli adımları atacağını belirten Jaiswal, NATO gibi önemli bir kurumun yönetimine, açıklamalarında "daha sorumlu davranma" çağrısı yaptı.



ABD Başkanı Donald Trump'ın, ağustos ayında Hindistan'ın "Rus petrolü satın aldığı" gerekçesiyle mevcut yüzde 25'lik karşılıklı tarife oranına ek olarak yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararı almasının ardından iki ülke arasındaki tarife gerilimi tırmanmıştı.



Rutte, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu marjında verdiği bir röportajda, Modi'nin Putin'i aradığını ve Trump'ın uyguladığı tarifeler karşısında olası stratejileri görüştüğünü öne sürmüştü.