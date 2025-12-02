Hindistan’dan tüm telefonlara kaldırılamayan devlet uygulaması

Hindistan hükümeti, ülkede satılan tüm akıllı telefonlara kaldırılamayan bir devlet uygulamasının önceden yüklenmesini zorunlu kıldı. Karar, kullanıcı gizliliği ve devlet gözetimi tartışmalarını alevlendirdi.

90 GÜNDE UYUM ŞARTI

Yeni Delhi, üreticilere 90 gün süre tanıyarak “Sanchar Saathi” adlı siber güvenlik uygulamasının Hindistan’da üretilen veya ithal edilen tüm cihazlarda yüklü olmasını istedi. Uygulamanın cihaz ilk kez açıldığında görünür olması ve işlevlerinin kapatılamaması da şart koşuldu.

Hükümet, uygulamanın çalıntı telefonların bulunmasını ve kullanıcı adına açılmış sahte hatların tespit edilmesini kolaylaştırdığını savunuyor. Resmi verilere göre sistem şimdiye kadar 2 milyon 600 bin telefonun yerini belirledi.

HAK SAVUNUCULARI TEPKİ GÖSTERDİ

İnternet Özgürlüğü Vakfı (IFF), düzenlemenin yürütmenin dijital cihazlar üzerindeki kontrolünü “tehlikeli biçimde genişlettiğini” belirterek, devletin vatandaşlara “güncellenebilir bir gözetim aracı” dayattığını ifade etti.

Siber güvenlik uzmanı Nikhil Pahwa da uygulamanın cihazdaki dosya ve mesajlara erişip erişmediğinin bilinmediğini, gelecekte bir güncellemeyle erişim sağlanabileceğini söyleyerek kararın “açık bir gizlilik ihlali” olduğunu vurguladı.

Hükümet, piyasadaki mevcut telefonlara da uygulamanın yazılım güncellemeleriyle gönderilmesini istedi.

DÜNYADA BENZER ÖRNEKLER

Ağustos ayında Rusya da benzer bir adım atarak üreticilere tüm cihazlara “Max” adlı mesajlaşma platformunu yükleme zorunluluğu getirmiş, hak savunucuları uygulamanın bir gözetim aracına dönüşebileceği uyarısında bulunmuştu.