Hindistan'da yeni rekor: 24 saatte 349 bin 313 vaka

Hindistan, corona virüs salgınında yeni bir rekora daha imza attı.

Salgınla mücadele edemeyen ülkede son 24 saat içerisinde 349 bin 313 yeni Covid-19 vakası tespit edildi. Bu sayı, günlük vaka sayısında dünya rekoruna sahip ülkenin, kendi rekorunu kırmasına neden oldu.

Ülkede toplam vaka sayısı 16 milyon 960 bin 172’ye yükselirken, corona virüsten kaynaklanan can kaybı 192 bin 311 oldu.

Ülkedeki salgın durumuna ilişkin açıklama yapan Hindistan Başbakanı Narendra Modi, “İlk corona virüs dalgasını başarıyla alt ettikten sonra moralimiz yüksekti. Ancak şimdi corona virüs ülkeyi sarstı" dedi. Modi halkı korona virüs tedbirlerini uygulamaya çağırdı.



OKSİJEN KRİZİ

Hastanelerde ekipman eksikliği ve özellikle oksijen sıkıntısı devam ederken, ülkede çoğu hastane, vakalarla baş edemediklerini bildirdi. Hindistan'nın Uttar Pradeş eyaletinde Ghaziabad kentinde caddeler araçlarda tüplerle oksijen alan COVID-19 vakalarıyla doldu.

Başkent Delhi Eyaleti Başbakanı Arvind Kejriwal, Pazartesi günü sona ermesi planlanan sokağa çıkma yasağını bir hafta daha uzattı. Kejriwal, "Sokağa çıkama yasağı, corona virüsle mücadelede son silahımız. Ancak bunla vakaların hızla yükselmesini engelleyebiliriz" ifadelerini kullandı.