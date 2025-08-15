Hindistan'ı sel vurdu: 60 kişi öldü, 200'den fazlası kayıp

Hindistan’ın Keşmir bölgesinde ani ve şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında en az 60 kişi hayatını kaybetti, 200’den fazla kişi ise kayboldu.

Yerel yetkililer ve medya, felaketin Himalayalar’da bir haftadan kısa sürede meydana gelen ikinci büyük afet olduğunu bildirdi.

Sel suları ve çamur kaymaları, Chasoti köyünü sular altında bırakarak bölgedeki çok sayıda hacıyı da sürükledi. Yetkililer, hacıların popüler bir ziyaret noktası olan tepeye çıkmadan önce öğle yemeği için köyde toplandıkları sırada felaketin meydana geldiğini aktardı.



Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda duruma ilişkin üzüntüsünü belirterek, "Durum yakından izleniyor. Kurtarma ve yardım çalışmaları sürüyor. İhtiyaç sahiplerine mümkün olan her türlü yardım sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Arama-kurtarma ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.