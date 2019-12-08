Hindistan'ın başkentinde yangında en az 43 kişi öldü, 50 yaralı

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de çıkan bir yangında ilk belirlemelere göre en az 43 kişi hayatını kaybetti.



Hindistan medyası yangının sabahın erken saatlerinde "Anaj Mandi" bölgesinde kaçak olarak plastik üretimi yapılan bir binada çıktığı duyurdu.

Yangın daha sonra çevredeki binalara da sıçradı. İlk gelen bilgilere göre 43 kişi yaşamını yitirdi, 50 kişi de yaralandı.

Hayatını kaybedenlerin çoğunun yangın sırasında uyumakta olan işçiler olduğu belirtiliyor. Yangın bölgesine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

Bölgedekilerin güvenli yerlere tahliyesi sağlandı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi de Twitter hesabından hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Yetkililerin yangın bölgesinde gereken her türlü desteği verdiğini belirtti.

Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

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