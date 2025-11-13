Hindistan'ın Çin sınırına yakın hava üssü faaliyete geçti

NDTV'nin haberine göre yetkililer, Hindistan idaresindeki tartışmalı Ladakh bölgesindeki Mudh-Nyoma Hava Üssü'ne ilişkin açıklama yaptı.

Çin ile geçici sınırı oluşturan Fiili Kontrol Hattı'na yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki hava üssünün faaliyete geçtiğini bildiren yetkililer, bunun "Hindistan ordusunun muharebeye hazırlık kapasitesini artıracağı" yorumunu yaptı.

Yetkililer ayrıca, faaliyete geçmesinin ardından hava üssünün, savaş uçakları, helikopterler ve nakliye uçakları tarafından kullanılabileceğini duyurdu.

ÇİN-HİNDİSTAN SINIR SORUNU

Çin ile Hindistan arasında Himalaya Sıradağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı, egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

İki ülke arasında Himalayalar'daki tartışmalı sınır hattında 2020'de yaşanan çatışmayla doruk noktasına ulaşan anlaşmazlığın çözümü için yürütülen müzakereler, geçen yıl anlaşmayla sonuçlanmıştı.

Taraflar, 22 Ekim 2024'te iki ülke arasındaki geçici hududu oluşturan Fiili Kontrol Hattı'nın Ladakh bölgesinde karşılıklı devriye faaliyetlerinin düzenlenmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Ardından 27 Ekim'de, Hindistan ile Çin arasında 5 yılın ardından ilk kez doğrudan uçuş, Hindistan'ın Kalküta kentinden Çin'in Guangcou kentine yapılmıştı.