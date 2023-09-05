Hindistan'ın ismi değişecek mi? İddia tartışma yarattı

İsim tartışmasını alevlendiren, 9-10 Eylül'deki G-20 Zirvesi'nde verilecek bir yemek için gönderilen davetiye oldu.
İngilizce gönderilen davetiyede Hindistan'ın İngilizce ismi India yerine "Bharat" ismi kullanıldı.
Bazı yerel kanalların hükümet yetkililerine dayandırdıkları haberlerde, ülkenin isminin değiştirileceği iddia edildi. Aslında Bharat Hindistan'ın anayasasında bile geçen isimlerinden biri.
Ancak son yıllarda Narendra Modi hükümeti İngiliz sömürgesi döneminden kalma izleri, ülke kültüründen yok etmek istiyor. Modi kendisi de İndia yerine sıklıkla "Bharat" ismini kullanıyor.
Ülkede İngiliz sömürge dönemine ait pek çok yol ve sokak ismi değiştirilmiş durumda.
Ancak ülke isminin değiştirilip değiştirilmeyeceğine yönelik kesin bir bilgi henüz yok.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Hindistan
- Gündem
- Dünya
- Haber