Hindistan'ın ismi değişecek mi? İddia tartışma yarattı

Ancak son yıllarda Narendra Modi hükümeti İngiliz sömürgesi döneminden kalma izleri, ülke kültüründen yok etmek istiyor. Modi kendisi de İndia yerine sıklıkla "Bharat" ismini kullanıyor.



Ülkede İngiliz sömürge dönemine ait pek çok yol ve sokak ismi değiştirilmiş durumda.



Ancak ülke isminin değiştirilip değiştirilmeyeceğine yönelik kesin bir bilgi henüz yok.